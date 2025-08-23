ИЗПРАТИ НОВИНА
"Канарите" вкараха 6 на Хебър в контрола на стадион "Христо Ботев"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:44Коментари (0)125
Ботев (Пд) се наложи с 6:2 над Хебър в контрола, която се игра на стадион “Христо Ботев". Спарингът бе организиран, след като БФС отложи предвидения за днес шампионатен мач срещу Левски.

През първото полувреме "канарите" вкараха три безответни гола. Два пъти се разписа Димитър Митков, а веднъж точен бе Таилсон.

През втората част бразилецът Таилсон вкара още веднъж, а останалите две попадения за жълто-черните бяха дело на Стивън Петков и Алекса Мараш.
