Призоваха мощен наш бизнесмен да помага на Ботев, за да вдигне "я купа, я титла"

© Plovdiv24.bg Мощен наш бизнесмен бе призован от привърженик на Ботев (Пловдив) да удари едно рамо на "жълто-черните". Става въпрос за финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.



Напоследък Найденов е прекалено активен в социалната мрежа, пишейки постове и отговаряйки на всевъзможни коментари в личния си профил във Фейсбук.



Шефът на ЦСКА 1948 бе попитан от фен на Ботев, представил се за Станислав Харизанов:



"Г-н Найденов, що не дойдете малко към Пловдив и да ударите едно рамо на жълто-черните в партия с Илиян Филипов. Няма да ви изписват като "Гост" припознавачите, повече хора ще са ви благодарни, а и кой знае - може от един такъв проект да излезе нещо специално - я купа, я титла. Поздрави и бъдете здрав.



Бизнесменът не се забави със своя отговор към запалянкото:



"Благодаря. Илиян Филипов си се оправя чудесно и сам, имайте малко търпение".