Ръководството на ПФК Ботев взе важно решение, което със сигурност ще се хареса на почти всички привърженици на клуба. Става въпрос за цветовете на тренировъчни и официални екипи. От клуба са категорични, че прекратяват практиката от последните години да използват несвойствени за футболния клуб цветове като тъмно синьо, зелено, бордо и други.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Ботевисти,

Тази година взехме важно и осъзнато решение – да се върнем изцяло към нашите заветни цветове: жълто и черно. Цветовете, които носят духа, историята и идентичността на нашия велик клуб.

Прекратяваме практиката от последните години, в която се използваха различни и несвойствени за Ботев цветове като тъмно синьо, зелено, бордо и други – независимо дали става въпрос за тренировъчни или официални екипи. За нас това не е просто въпрос на визия, а въпрос на принцип, чест и уважение към традицията.

Ботев Пловдив е жълто и черно. Така е било, така е и така трябва да бъде. Никога не трябва да допускаме налагането на други цветове в нашия клуб – защото цветовете са символ на нашата принадлежност, на нашата гордост и на всичко, което сме като общност.

Вярваме, че този избор ще бъде приет с уважение от всички вас – хората, които носят Ботев в сърцето си.

Очаквайте тази седмица представянето на новата жълто-черна серия Macron в клубния магазин.

Само Ботев!