Последната тренировка на Ботев преди ЦСКА - едновременно на два терена в "Коматево"
Автор: Стойчо Генов 16:10
©
виж галерията
Отборът на Ботев Пловдив проведе последната си тренировка преди утрешния сблъсък с ЦСКА. Двубоят от 16-ия кръг на Първа лига е от 17,00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Това ще бъде официален дебют за Димитър Димитров - Херо начело на отбора.

Заниманието на “жълто-черните" се проведе едновременно на два от терените на базата в "Коматево".

След края на тренировката "канарите" останаха на режим на клубната си база. Отборът потегля за столицата утре.
