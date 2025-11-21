© виж галерията Отборът на Ботев Пловдив проведе последната си тренировка преди утрешния сблъсък с ЦСКА. Двубоят от 16-ия кръг на Първа лига е от 17,00 часа на националния стадион "Васил Левски".



Това ще бъде официален дебют за Димитър Димитров - Херо начело на отбора.



Заниманието на “жълто-черните" се проведе едновременно на два от терените на базата в "Коматево".



След края на тренировката "канарите" останаха на режим на клубната си база. Отборът потегля за столицата утре.