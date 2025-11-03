ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев се похвали с двама младежки национали
Двама от най-големите таланти на Ботев Пловдив получиха повиквателна за младежкия национален отбор на България до 21 години, похвалиха се от клуба.

Това са централният защитник Ивайло Видев и офанзивният състезател Никола Илиев.

Двамата ще вземат участие в лагера на “лъвовете" за Европейската квалификация с Шотландия на 18 ноември.
