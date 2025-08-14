Информация за феновете на Ботев преди гостуването на Берое

© Берое стартира продажбата на билети за сблъсъка с Ботев Пловдив. Битката за Тракия е в събота от 21:15 часа на стадион "Берое“ в Стара Загора.



Билетите за "жълто-черните“ фенове са на цена 15 лева в предварителна продажба, както и 20 лева в деня на мача.



Пропуските могат да бъдат закупени онлайн, както и на всички каси на eventim в страната.



Припомняме, че ПФК Ботев Пловдив организира екскурзия за привържениците на "канарчетата“, като цената и е 10 лева.



Всички привърженици, които ще посетят срещата, са длъжни да носят документ за самоличност.