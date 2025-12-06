ИЗПРАТИ НОВИНА
Херо: Липса на късмет и класа! Когато направим подготовка, ще изглеждаме по друг начин
Автор: Стойчо Генов 15:53
©
Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров логично бе разочарован от пропуснатия шанс за положителен резултат при драматичната загуба от Локомотив (София) с 2:3.

Ето какво заяви бургаският специалист след края на мача в столичния квартал "Надежда":

За мен имаше подценяване на ситуацията при третия гол на Локомотив. Второто полувреме нашият отбор стоеше много по-добре. Имахме много положения, но и късметът ни обърна гръб.

През второто полувреме нашият отбор беше много по-добрият. Араужо допусна много брак и непредизвикани грешки и затова го смених. Изобщо не заслужавахме да загубим този мач.

Винаги съм доволен, когато създаваме положения. Това означава, че отборът играе офанзивен футбол. Липсата на реализация е липса на късмет, липса на класа на съответния футболист.

Надявам се през втория полусезон, когато направим нужната подготовка, нашият отбор да изглежда по различен начин.

Моите цели винаги са да търсим максимума във всяка една среща.

