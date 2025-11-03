ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: Бат Венци, имаш да връщаш 3 точки на Локо (Пд) февруари! Да не забравиш!
Автор: Стойчо Генов 14:24Коментари (1)2035
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов не се сдържа и отговори на президента на Славия Венцеслав Стефанов.

Пловдивският бизнесмен реагира на изказване на Стефанов пред журналисти по повод предстоящото гражданско дело за клевета и уронване на престижа, което Филипов заведе срещу шефа на Славия.

"Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш", заяви ексцентричният президент на "белите", визирайки големият бос на ПФК Ботев.

Под публикация във Фейсбук с днешните изказванията на Стефанов, шефът на Ботев използва личния си профил, за да напише следното:

"Бат Венци, имаш да връщаш 3 точки на Локомотив Пловдив, февруари! Да не забравиш!"

По всяка вероятност това няма да е единственият коментар на Илиян Филипов и в скоро време се очаква нова негова позиция по темата.
Още по темата: общо новини по темата: 495
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
30.10.2025
29.10.2025
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
АнцугЪ има да връща на 4 отбора напролет, а и да плати на съдийската “комисионна”, че селският цирк, който пробутват е само за 1912 паразити реален. Пак ви лъснаха плитките сценарии с “комоцио” на скачащия малоумник.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Ботев се похвали с двама младежки национали
 Кой урежда мачове? Илиян Филипов поиска детектор на лъжата
 Стефанов за Филипов: Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш! Наумов видя, че може да стане герой за един ден
 Собственикът на Ботев свика общо събрание, ще се избира нов управителен съвет
 ПФК Ботев: Чувствахме се домакини на "Лаута"! Заплахите за "Б" група не ни плашат, защото имаме най-добрия играч
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: