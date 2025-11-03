Илиян Филипов: Бат Венци, имаш да връщаш 3 точки на Локо (Пд) февруари! Да не забравиш!

© Plovdiv24.bg Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов не се сдържа и отговори на президента на Славия Венцеслав Стефанов.



Пловдивският бизнесмен реагира на изказване на Стефанов пред журналисти по повод предстоящото гражданско дело за клевета и уронване на престижа, което Филипов заведе срещу шефа на Славия.



"Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш", заяви ексцентричният президент на "белите", визирайки големият бос на ПФК Ботев.



Под публикация във Фейсбук с днешните изказванията на Стефанов, шефът на Ботев използва личния си профил, за да напише следното:



"Бат Венци, имаш да връщаш 3 точки на Локомотив Пловдив, февруари! Да не забравиш!"



По всяка вероятност това няма да е единственият коментар на Илиян Филипов и в скоро време се очаква нова негова позиция по темата.