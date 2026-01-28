ИЗПРАТИ НОВИНА
Красив гол на Неделев, двама контузени и линейка на терена в предпоследната контрола на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:58
Отборът на Ботев (Пловдив) победи Спартак (Варна) с 1:0 в предпоследната си контрола от зимната подготовка. Спарингът се проведе на централния терен на базата в "Коматево".

Тодор Неделев (45+3) реализира единственото попадение в двубоя.

Първата по-добра ситуация за гол в мача дойде в 9-ата минута и бе пред вратата на "соколите". След атака отдясно топката бе центрирана в наказателното поле, където Алекса Мараш засече с глава, но покрай гредата в аут.

В средата на полувремето контузия получи защитникът на Ботев Енок Куатенг, а впоследствие от клуба уточниха, че той се е разминал с по-тежка травма.

Най-чистото положение за Ботев бе в 28-ата минута. Ивайло Видев изведе на чиста позиция новото попълнение Тандано, който от непосредствена близост не успя да уцели вратата.

В третата минута на даденото от рефера Кристиан Колев добавено време за първата част жълто-черните откриха резултата. Капитанът Тодор Неделев бе изведен с дълъг пас по десния фланг. Последва финт срещу бранител на Спартак и шут с левия крак от границата на наказателното поле, при който вратарят Максим Ковальов дори не мръдна - 1:0.

Пет минути след началото на второто полувреме Никола Илиев се озова на стрелкова позиция и шутира от границата на наказателното поле, но топката срещна напречната греда.

Четвърт час преди края капитанът на Спартак Деян Лозев получи неприятна контузия в главата при една борба за висока топка до тъчлинията с Тандано. Играта бе спряна за няколко минути, а футболистът на "соколите" бе откаран с линейка към болницата.

Ботев започна мача в състав:

Даниел Наумов, Никола Солдо, Никола Илиев, Тодор Неделев, Алекса Мараш, Игор Педро, Енок Куатенг, Хайн, Тандано, Ивайло Видев, Араухо.
