Талантът на Ботев (Пловдив) Самуил Цонов получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години, похвалиха се от клуба. Нападателят ще вземе участие в европейските квалификации на "лъвовете“.

България ще премери сили с отборите на Англия, Испания и домакините от Хърватия.

От началото на сезона пловдивчанинът има участие в 10 мача на "жълто-черните“ в Първа лига.

Припомняме, че в същата селекция на България бяха призовани и юношите на Локомотив Пловдив Димитър Мрънков и Радослав Палазов.