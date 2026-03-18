Талантът на Ботев (Пловдив) Самуил Цонов получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години, похвалиха се от клуба. Нападателят ще вземе участие в европейските квалификации на "лъвовете“.България ще премери сили с отборите на Англия, Испания и домакините от Хърватия.От началото на сезона пловдивчанинът има участие в 10 мача на "жълто-черните“ в Първа лига.Припомняме, че в