Вторият капитан на Ботев (Пловдив) Николай Минков може да сложи край на 5-годишния си престой в клуба. Договорът на крайния защитник с "канарчетата" изтича в края на настоящия сезон и до момента все още няма информация да е подновен.

Една от авторитетните гръцки спортни медии обаче твърди, че интерес към Минков проявяват два клуба от Солун - Арис и Ираклис.

Според информацията на SDNA има голяма вероятност 28-годишният Минков да премине през лятото като свободен агент в един от двата тима от втория по големина град в Гърция.

В досегашната си кариера Николай Минков има и 5 мача за "А" националния отбор на България, а през настоящия сезон е изиграл 31 официални мача за Ботев, в които е вкарал 4 гола и е направил 6 асистенции.