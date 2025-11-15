ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов в словесен спор с известен фен на Ботев, намеси се и Рашко Стоянов
Автор: Стойчо Генов 13:03Коментари (3)1059
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов влезе в словесен спор с известен привърженик на "жълто-черните" по темата за стадион "Христо Ботев". В дискусията се включи друг популярен ботевист - Рашко Стоянов, който, както е известно, съди ПФК Ботев заради неполучени суми след прекратяването на своя трудов договор с клуба.

Спорът възникна в коментарите под публикацията в официалната страница на ПФК Ботев във Фейсбук за направените инвестиции в базата в "Коматево", за което Plovdiv24.bg вече информира читателите си.

"Вместо да пишете библейски есета за Слънцето и Светлината, може да дадете актуална информация как върви довършването на “Колежа", коментира под темата Михаил Чомпалов. Plovdiv24.bg припомня, че той бе един от членовете на екипа, който преди години създаде информационния "Бюлетин Канарче" - издание на Сдружение ПФК Ботев.

Илиян Филипов явно не остана доволен от направената забележка и отговори следното:

Чомпала обича да си плюе редовно.Не му обръщайте внимание!

Чомпалов ти пак ли възкръсна? Четохме доста и твойте библейски есета. Айде без критики! Лесно е от другия край на Европа да се плюе. Актуалната информация за Колежа е, че етап 1.2 приключи, а Община Пловдив не е платила 1 лв.

Плащаме всеки ден дългове на други. Плащаме редовно на всички служители в клуба и наши контрагенти. И се позапитай от къде се плащат тези разходи!

На свой ред Михаил Чомпалов реши да отговори на финансовия благодетел на Ботев по следния начин:

Макар и от другия край на Европа, аз моята част от “сделката" фен и клуб съм я свършил. Абонаментната карта съм си я взел още на подновяването на миналогодишните. Понеже така най-добре се подкрепя клуба в призивите му. Стадионът е тема, която интересува всеки (предполагам). Ако Общината не е платила и 1 лв. защо не излезете да го заявите публично? Какво се случва със следващите етапи? Кога ще има съблекални по проект, музей и фасада на Х-вете примерно? Това са напълно резонни въпроси, а не плюене.

Тук в спора се включи Рашко Стоянов, който изрази съмнения относно част от изнесените факти от Илиян Филипов.

Не знам какво е платила или не Община Пловдив, но по егап 1.2. има да се изпълняват още СМР, написа Рашко Стоянов като отговор към поста на Илиян Филипов.
