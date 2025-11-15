ПФК Ботев: Това не са обещания, а действия: Работим, строим, възраждаме!

© Ръководството на ПФК Ботев Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да направи изявление. То е свързано с възраждането на детско-юношеската школа на клуба, както и с направените инвестиции в базата в "Коматево".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "жълто-черния" клуб:



Ботевисти,



В последните месеци нашият клуб започна истинско възраждане там, откъдето започва всичко – Детско-юношеската школа на ПФК Ботев Пловдив.



След години на застой и разруха, Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“ отново се превръща в дом на мечтите, труда и бъдещето на нашия клуб.



Днес, повече от всякога, виждаме реалните резултати от усилията и инвестициите.



Тренировъчните терени оживяват, тревните настилки се реновират, а модерното осветление позволява на стотици наши деца да тренират пълноценно дори след залез слънце.



Когато слънцето залезе и настъпи мрак, осветлението на всички тренировъчни терени в нашата база връща светлината на възраждането на ДЮШ на Ботев.



Светлина, която носи надежда. Светлина, която ни напомня, че бъдещето е жълто-черно.



Светлина, която показва, че Ботев започва от децата!



Пълни терени, работещо осветление, деца, които тренират с желание, амбиция и любов към Ботев.



Това не са обещания. Това са действия. Работим. Строим. Възраждаме.



Искаме да изкажем огромна благодарност към нашите партньори, без които тази "невъзможна мисия“ нямаше да бъде възможна:



Филкаб, Динамик Електрик, Инса Ойл, Галакси Инвестмънт Груп и Ивеко. Благодарим ви за безрезервната подкрепа, за тежката работа и за вярата в нашия проект. Истинското възраждане става само с истински хора.



ПФК Ботев продължава напред.



Ние няма да спрем.



Нашите деца няма да спрат.



Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо.



Само Ботев!