ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (14)
ПФК Ботев: Това не са обещания, а действия: Работим, строим, възраждаме!
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:10Коментари (0)47
©
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да направи изявление. То е свързано с възраждането на детско-юношеската школа на клуба, както и с направените инвестиции в базата в "Коматево".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "жълто-черния" клуб:

Ботевисти,

В последните месеци нашият клуб започна истинско възраждане там, откъдето започва всичко – Детско-юношеската школа на ПФК Ботев Пловдив.

След години на застой и разруха, Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“ отново се превръща в дом на мечтите, труда и бъдещето на нашия клуб.

Днес, повече от всякога, виждаме реалните резултати от усилията и инвестициите.

Тренировъчните терени оживяват, тревните настилки се реновират, а модерното осветление позволява на стотици наши деца да тренират пълноценно дори след залез слънце.

Когато слънцето залезе и настъпи мрак, осветлението на всички тренировъчни терени в нашата база връща светлината на възраждането на ДЮШ на Ботев.

Светлина, която носи надежда. Светлина, която ни напомня, че бъдещето е жълто-черно.

Светлина, която показва, че Ботев започва от децата!

Пълни терени, работещо осветление, деца, които тренират с желание, амбиция и любов към Ботев.

Това не са обещания. Това са действия. Работим. Строим. Възраждаме.

Искаме да изкажем огромна благодарност към нашите партньори, без които тази "невъзможна мисия“ нямаше да бъде възможна:

Филкаб, Динамик Електрик, Инса Ойл, Галакси Инвестмънт Груп и Ивеко. Благодарим ви за безрезервната подкрепа, за тежката работа и за вярата в нашия проект. Истинското възраждане става само с истински хора.

ПФК Ботев продължава напред.

Ние няма да спрем.

Нашите деца няма да спрат.

Възраждането продължава – осветено, живо и необратимо.

Само Ботев!
Още по темата: общо новини по темата: 224
12.11.2025
12.11.2025
09.11.2025
06.11.2025
23.10.2025
22.10.2025
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Страхотен Локомотив пречупи ЦСКА в София за трета поредна победа в Супер Волей
 ПФК Ботев разкри "невижданото у нас събитие": Фермери и занаятчии правят коледен базар на стадиона
 Вицешампионът Локомотив излиза за тежка битка срещу ЦСКА в София
 Славчо Шоколаров пропуска дербито срещу Атлетик (Куклен), още 6-ма от Асеновец със сериозни проблеми
 Пловдивчанин се размина с финал в Турция
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: