Големият шеф в Ботев (Пловдив) Илиян Филипов разясни каква е ситуацията с втория капитан на отбора Николай Минков, видя Plovdiv24.bg. Както многократно информирахме читателите си, договорът на крайния защитник изтича след два месеца и на този етап няма индикации, че ще бъде удължен.

Филипов даде повече информация, отговаряйки на въпрос на привърженик на Ботев под публикация в личния си профил във Фейсбук.

В нея бизнесменът разкри, че клубът е отправил предложение за нов договор на гръцкия бранител Константинос Балоянис.

"Браво, Г-н Филипов, за Балоянис ОК ..., а на Николай Минков договор ... кога ще предложите", попита въпросният фен.

Той получи следния отговор от финансовия благодетел на "жълто-черните":

"Още зимата му предложих. Отговори, че ще помисли 10 дни. Така и до днес не ми отговори. Подсигурил съм позицията му вече за следващия сезон. Не може да чакаме 5 месеца отговор. Ние сме Ботев Пловдив".

Евентуалният заместник на Николай Минков най-вероятно е младият десен бек на Добруджа Богдан Костов, за чието привличане в Ботев от лятото Plovdiv24.bg вече информира читателите си.

Освен това Илиян Филипов потвърди и още един входящ трансфер в Ботев. Става въпрос за защитника Мартин Георгиев. Младежкият национал в момента е футболист на гръцкия АЕК.

"От 01.06.2026 година Марти си е при нас", написа финансовият благодетел на Ботев.