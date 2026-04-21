Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи важно съобщение за привържениците на клуба, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът отново предпочете личния си профил във Фейсбук, за да информира "жълто-черната" общественост, като освен това по традиция призова за подкрепа от трибуните на стадион "Христо Ботев".

Конкретният повод за реакцията на Филипов е работа по селекцията за следващия сезон и предложение към един от основните футболисти в отбора.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Днес направихме важна стъпка за бъдещето на ПФК Ботев Пловдив - предложихме нов договор на нашия футболист Константинос Балоянис.

Константинос вече 3 години защитава цветовете и емблемата на нашия клуб. Той беше част от Ботев в най-тежките ни моменти и остана, когато беше най-трудно. Това говори достатъчно за неговия характер и отдаденост.

Той е един от качествените ни футболисти, който винаги е показвал сърце, професионализъм и уважение към клуба и нашата публика.

Надяваме се, че ще обмисли нашето предложение и ще остане част от Ботев поне още 2 години, за да продължим заедно по пътя, който изграждаме.

В предстоящото дерби с Локомотив Пловдив, Константинос Балоянис ще бъде награден от ръководството по случай своя мач номер 100 с екипа на Ботев.

Нека не пропускаме този момент. Нека бъдем заедно на стадиона и покажем нашата благодарност и уважение към един футболист, който даде много за Ботев.

Само Ботев!