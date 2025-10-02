ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови подробности за претенциите на Томаш, които изнервиха Илиян Филипов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41Коментари (2)2393
© Plovdiv24.bg
Излязоха още любопитни подробности около претенциите на Александър Томаш, които изнервиха финансовия благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов и той приключи преговорите с треньора.

Именно финансови разминавания са довели до край на взаимоотношенията между двете страни. А един от казусите е за … около 200 лева на месец. Както стана ясно, 47-годишният специалист се е разбрал с ръководството на "канарчетата" за заплата в размер на 8000 евро.

Предложението на Илиян Филипов е било още отсега възнаграждението на Томаш да бъде изплащано в европейската валута, тъй като от 1 януари тя ще стане официална у нас. Треньорът обаче не бил съгласен, тъй като при превалутирането ще губи по около 200 лева от заплатата си, твърди "Тема спорт". Това никак не се е харесало на шефовете на Ботев и те са прекратили преговорите.

Появиха се и информации, че треньорът е настоявал за близки до неговата заплата за помощниците си Константин Мирчев и Тодор Кючуков, което също не било по вкуса на ръководството. Двете страни не са се разбрали и за премиите. Освен това голяма част от феновете на Ботев са били против назначението на Томаш заради миналото му в градския съперник Локомотив. Това означава, че "канарчетата" продължават търсенето на нов наставник след раздялата с Николай Киров, който бе освободен след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948.
Това са лъжи. Истината е че стиснатия тираджия е предлагал смешните 4000 евро на Томаш. Сега трите х да го оправя хахаха Б група.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
