© Plovdiv24.bg виж галерията Димитър Димитров - Херо официално бе представен днес пред медиите като треньор на Ботев (Пловдив), предаде репортер на Plovdiv24.bg. Бургаският специалист подписа вчера 2-годишен договор, след което проведе и първата си тренировка начело на отбора.



Ето какво каза Херо в първото си изявление като наставник на "канарите":



В последните няколко години съм имал няколко предложения от ботев. Поради една или друга причина не се е стигнало до договор. Имаше един период, в който бях Господин за един ден.



При последното предложение, аз се съгласих, знаейки, че в момента ситуацията и обстановката е доста трудна. Имаше възможност този отбор да не съществува. Вярвам в бъдещето, във възможностите на ръководството. Като знам каква членска фенска маса има клубът, колко са взискателни феновете ... Може би това е последното ми желание във футбола. Като последна мечта – да мога да дам нещо от себе си на този клуб.



Аз ще остана такъв, какъвто съм – емоционален. Особено, когато видя някакви нередности. Неща, които са под феърплея, задължително ще реагирам. Притесняват ме единствено наказанията. Но съдиите трябва да знаят, че няма да търпя такива неща.



Много е тежка ситуацията в момента. Първо трябва да се освобождават хора, а това е свързано с изплащане на финансови параметри. Не е толкова лесен този процес. Имам уверението на ръководството, че през първия трансферен прозорец ще ми бъде дадена възможност да привлека няколко човека.



Ще ми трябва малко повече време, за да преценя кой трябва да бъде освободен. Не може още от първия ден. Но искам първо да имам директен контакт и да опозная качествата на всички момчета.



Смятам, че щабът, с който разполагам, е достатъчен за мен. По отношение на поста спортен директор – наистина е важен. Скоро ще има решение на клуба, не е моя работа аз да го обявявам.



Националният отбор си има треньор в момента. Сега съм в Ботев и мисля, че тази тема не е на дневен ред сега.



До 13 декември моето присъствие ще е малко по-символично. Нито селекция, нито подготовка. Основната ми работа ще е след Нова година. Тогава може да се види ролята на треньора. Няма да стане в рамките на дните, които имам до края на календарната година.



Философията на Ботев е да играе нападателен футбол. Моето желание и мечта е да опитам да постигна такъв отбор както от 80-те години, по времето на Зехтински, Хвойнев, Аргиров ... да не ги изброявам всички.



Тази година ще боледуваме. Не мога да обещая фойерверки. От следващата моето желание е да се борим за европейски турнири.



Моята мечта и желание е може би да завърша тук треньорската си кариера!



Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на стадион "Христо Ботев"!



