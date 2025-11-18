ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Херо: Този сезон ще боледуваме, не мога да обещая фойерверки! Искам тук да приключи кариерата ми!
Автор: Стойчо Генов 12:18Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Димитър Димитров - Херо официално бе представен днес пред медиите като треньор на Ботев (Пловдив), предаде репортер на Plovdiv24.bg. Бургаският специалист подписа вчера 2-годишен договор, след което проведе и първата си тренировка начело на отбора.

Ето какво каза Херо в първото си изявление като наставник на "канарите":

В последните няколко години съм имал няколко предложения от ботев. Поради една или друга причина не се е стигнало до договор. Имаше един период, в който бях Господин за един ден.

При последното предложение, аз се съгласих, знаейки, че в момента ситуацията и обстановката е доста трудна. Имаше възможност този отбор да не съществува. Вярвам в бъдещето, във възможностите на ръководството. Като знам каква членска фенска маса има клубът, колко са взискателни феновете ... Може би това е последното ми желание във футбола. Като последна мечта – да мога да дам нещо от себе си на този клуб.

Аз ще остана такъв, какъвто съм – емоционален. Особено, когато видя някакви нередности. Неща, които са под феърплея, задължително ще реагирам. Притесняват ме единствено наказанията. Но съдиите трябва да знаят, че няма да търпя такива неща.

Много е тежка ситуацията в момента. Първо трябва да се освобождават хора, а това е свързано с изплащане на финансови параметри. Не е толкова лесен този процес. Имам уверението на ръководството, че през първия трансферен прозорец ще ми бъде дадена възможност да привлека няколко човека.

Ще ми трябва малко повече време, за да преценя кой трябва да бъде освободен. Не може още от първия ден. Но искам първо да имам директен контакт и да опозная качествата на всички момчета.

Смятам, че щабът, с който разполагам, е достатъчен за мен. По отношение на поста спортен директор – наистина е важен. Скоро ще има решение на клуба, не е моя работа аз да го обявявам.

Националният отбор си има треньор в момента. Сега съм в Ботев и мисля, че тази тема не е на дневен ред сега.

До 13 декември моето присъствие ще е малко по-символично. Нито селекция, нито подготовка. Основната ми работа ще е след Нова година. Тогава може да се види ролята на треньора. Няма да стане в рамките на дните, които имам до края на календарната година.

Философията на Ботев е да играе нападателен футбол. Моето желание и мечта е да опитам да постигна такъв отбор както от 80-те години, по времето на Зехтински, Хвойнев, Аргиров  ... да не ги изброявам всички.

Тази година ще боледуваме. Не мога да обещая фойерверки. От следващата моето желание е да се борим за европейски турнири.

Моята мечта и желание е може би да завърша тук треньорската си кариера!

Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на стадион "Христо Ботев"!

Още по темата: общо новини по темата: 532
18.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
предишна страница [ 1/89 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вече няма причина Даниел Наумов да не застане на вратата на Ботев
 Илиян Филипов: Едни говорят, други работят! Време е за характер и победи!
 Гледайте: Херо тренира "канарите" в отлично настроение, Илиян Филипов наблюдава
 Херо подписа за 2 години и ги почва от днес
 Пловдивчанинът Атанас Чернев да се пази от един друг автогол - този в собствената му психика
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: