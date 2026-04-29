Дисциплинарната комисия към БФС наложи глоба на Ботев Пловдив заради поведението на "жълто-черните" феновете по време на гостуването на Арда в Кърджали, спечелено с 2:0. "Канарите" бяха подкрепяни от солидна агитка, напълнила сектора за гости на стадион "Арена Арда".

Общата санкция е 1789,52 евро, като тя е по доклад на дежурния делегат и не подлежи на обжалване.

Решението на Дисциплинарната комисия

За възпламеняване на бомбичка на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.