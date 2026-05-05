Днес (5 май) се навършват 45 години от деня, в който Ботев (Пловдив) за втори път в клубната си история печели Купата на Съветската армия. На 5 май 1981 година "канарите" (тогава под името АФД "Тракия") побеждават Пирин (Благоевград) с 1:0 във финала на Националния стадион "Васил Левски".

"Жълто-черните“ са водени от треньора Динко Дерменджиев - Чико и триумфират пред близо 20 000 зрители по трибуните.

В герой за пловдивчани се превръща Митко Аргиров, който отбелязва единствения гол в 43-ата минута под проливния дъжд в София.

Стартов състав:

Димитър Вичев, Румен Юруков, Атанас Маринов, Благой Блангев, Славчо Хорозов, Коста Танев, Костадин Костадинов, Георги Славков, Красимир Манолов, Петър Зехтински и Митко Аргиров.