Сдружение "Професионален футболен клуб Ботев“, което е собственик на футболния клуб, притежавайки всичките 100 процента акции, отправи специална покана към привърженици, ветерани и приятели. Тя е свързана със специален момент - откриване на паметна плоча на една от големите легенди на "жълто-черните" Георги Попов - Тумби.Събитието е на 9 март от 11:00 часа пред дома на Тумби на улица "Средец“ 46 в "Кършияка".публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение ПФК Ботев:В памет на една легенда – Георги Попов (Тумби)Две години без него.Но има хора, които не си тръгват – защото остават в песните по трибуните, в историите на поколения фенове и в паметта на града.Тумби беше не просто велик футболист на Ботев – 14 сезона в жълто-черно, шампион на България, национал и участник на Мондиал 1970. Той беше символ на вярност, характер и любов към клуба.На 9 март от 11:00 ч.пред дома му (ул. "Средец“ 46, Пловдив) ще бъде открита паметна плоча в негова чест.Каним всички ботевисти, ветерани, приятели и пловдивчани да бъдат част от този специален момент.Легендите не умират. Те стават част от духа на града.