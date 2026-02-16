© виж галерията Феновете на Левски от фракцията "Сектор А" използваха страницата си във Фейсбук, за да отправят брутална закачка към финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов.



Конкретният повод за реакцията на "сините" привърженици е вчерашната победа с 3:0 над "канарите".



Ето какво написаха днес от "Сектор А":



Владеене 68:32%, удари 15:0, корнери 6:1, резултат 3:0… така и претоварен камион на PIMK на 40+ градуса не мачка магистрала "Тракия" лятото.



Дано Филипса преведе и тоя месец заплатата на Флекс и да пусне още някой сигнал от “бизнес сдружение" за картотеката на Переа.



