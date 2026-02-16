ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенове на Левски с брутална закачка към Илиян Филипов
Автор: Стойчо Генов 12:46Коментари (0)1532
Феновете на Левски от фракцията "Сектор А" използваха страницата си във Фейсбук, за да отправят брутална закачка към финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов.

Конкретният повод за реакцията на "сините" привърженици е вчерашната победа с 3:0 над "канарите".

Ето какво написаха днес от "Сектор А":

Владеене 68:32%, удари 15:0, корнери 6:1, резултат 3:0… така и претоварен камион на PIMK на 40+ градуса не мачка магистрала "Тракия" лятото.

Дано Филипса преведе и тоя месец заплатата на Флекс и да пусне още някой сигнал от “бизнес сдружение" за картотеката на Переа.

