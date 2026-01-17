© Отборът на Ботев Пловдив отпътува днес за Анталия от Летище “Васил Левски" в София.



Изявления пред медиите направиха треньорът Димитър Димитров - Херо, спортният директор Иван Цветанов и капитанът Тодор Неделев.



В групата са новите попълнения на "канарчетата" Хайн, Игор, Алгара и завърналият се Алекса Мараш.



Гледайте в прикаченото видео кратък репортаж от летището!



