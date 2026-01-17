ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте как отборът на Ботев замина за Анталия
Автор: Стойчо Генов 11:24
©
Отборът на Ботев Пловдив отпътува днес за Анталия от Летище “Васил Левски" в София.

Изявления пред медиите направиха треньорът Димитър Димитров - Херо, спортният директор Иван Цветанов и капитанът Тодор Неделев.

В групата са новите попълнения на "канарчетата" Хайн, Игор, Алгара и завърналият се Алекса Мараш.

Гледайте в прикаченото видео кратък репортаж от летището!

16.01.2026
16.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
Гледат, като коте, га ибът майка му. Абе, все едно са наказани.... Той Господ си знае работата, заради оная жена Наумова, всички ще страдат!
 Ботев представи юношата на Реал Мадрид, даде му номер 14
 ПФК Ботев се заигра с фенове на Левски: Око-Флекс ще е с две калъфки
 ПФК Ботев към БФС: Не сте компетентни и неправилно тълкувате договорната клауза
 БФС: Договорът на Око-Флекс с Ботев е прекратен
 Илиян Филипов: Кражба! Око-Флекс е футболист на Ботев! Заряза си колата цяла нощ да работи и остави апартаментът отключен
