ЗАРЕЖДАНЕ...
ПФК Ботев призова привържениците да се включат във важна и отговорна кауза
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Каним всички привърженици, граждани и приятели на клуба да се включат в тази важна кауза и да помогнат за спасяването на човешки животи, призоваха от "жълто-черния" клуб.
Кръводаряването ще се проведе на:
10 и 11 март 2026 година, от 08:30 до 13:00 ч.
Централна трибуна на стадион "Христо Ботев“, ет. 3 – Lounge 1912
"Нека всички заедно покажем, че силата на Ботев е не само на терена! Един дарител спасява до трима - бъди част от отбора на героите!
Дари кръв, спаси живот!
Очакваме ви!", написаха още от ПФК Ботев.
Още по темата
/
Вили Вуцов: Поздравявам Филипов, че се е издигнал от бакшиш до кранист! Но той не знае топката дали е квадратна, шестоъгълна или кръгла
28.02
Още от категорията
/
Легенда на Локо след 0:5: Трудно се преглъща, но да стиснем зъби и да продължим напред! Пълна подкрепа за отбора и треньора!
09:05
Хиляди в Германия станаха свидетели на инцидент, идентичен с този от прекратеното пловдивско дерби
05.03
Грандиозен концерт на Античния театър за 100 години Локомотив Пловдив! Билетите са от 26 до 100 евро
04.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|Още по темата:
|общо новини по темата: 784
|
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.