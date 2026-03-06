Сподели Сподели
ПФК Ботев Пловдив, съвместно с Кръвен център – Пловдив, организира инициатива за доброволно кръводаряване.

Каним всички привърженици, граждани и приятели на клуба да се включат в тази важна кауза и да помогнат за спасяването на човешки животи, призоваха от "жълто-черния" клуб.

Кръводаряването ще се проведе на:

10 и 11 март 2026 година, от 08:30 до 13:00 ч.

Централна трибуна на стадион "Христо Ботев“, ет. 3 – Lounge 1912

"Нека всички заедно покажем, че силата на Ботев е не само на терена! Един дарител спасява до трима - бъди част от отбора на героите!

Дари кръв, спаси живот!

Очакваме ви!", написаха още от ПФК Ботев.