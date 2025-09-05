ИЗПРАТИ НОВИНА
Градев опроверга БФС за мача Ботев - Левски: Някой пак се е загубил в превода и/или алкохол
Автор: Стойчо Генов 11:38Коментари (1)431
©
Адвокат Георги Градев оспори официалното обяснение на Българския футболен съюз относно невъзможността да се премести началният час на двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски. Според юриста от футболната ни централа са направили некоректно твърдение, за да оправдаят неудобните часове за някои срещи в българското първенство.

Градев използва личния си профил във Фейсбук, за да коментира казуса.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса написаното от Георги Градев по темата:

Интересен казус около твърденията на БФС

На 19 август 2025 г. Реал Мадрид изигра домакински мач срещу Осасуна в Ла Лига, който съвпадна по време с мачове от Шампионската лига. Ако твърдението на БФС беше вярно, че има фиксирана глоба от 42 000 евро за всяка среща, тогава Кралската испанска футболна федерация (RFEF) би трябвало да бъде санкционирана и решението публикувано на сайта на УЕФА.

В действителност обаче няма никаква санкция от страна на УЕФА. Това показва, че няма официално правило за автоматична глоба при подобни случаи. Съществуват единствено общите разпоредби, според които УЕФА има изключителен контрол върху часовите прозорци за мачовете в своите турнири (чл. 24 и чл. 25 от Регламента на ШЛ).

БФС използва некоректно твърдение, за да оправдае неудобните часове за някои срещи в българското първенство. БФС не е посочил в кой член от кой правилник на УЕФА има забрана за насрочване на мачове от местната лига в часовете на турнирите на УЕФА, нито къде е уговорена фиксирана глоба за това. Някой пак се е загубил в превода и/или алкохол!
Статистика: