ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
БФС отряза Ботев и Левски: Началният час остава непроменен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:54Коментари (1)775
©
Във връзка с коментарите и реакциите от страна на футболната общественост, включително на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уточняват следното относно програмата за срещите от efbet Лига:

Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон.

Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 ч., тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 ч. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач.

Бихме желали да отбележим, че носителят на телевизионните права – Нова Броудкастинг Груп, също понася негативни последствия от провеждането на дерби мачове в делничен ден.

БФС и БПФЛ остават твърдо ангажирани с равнопоставеността, прозрачността и професионализма при изготвянето на програмата.

Български футболен съюз

Българска професионална футболна лига
Още по темата: общо новини по темата: 345
04.09.2025
04.09.2025
04.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Браво на БФС. Все някой трябва да застане мъжки срещу тези путювци дето само реват. Пловдив празнува.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Привържениците на Ботев: Поредно безумие!
 Ботевистите Въргулев и Бичовски повикани в състава на България U15
 ПФК Левски също поиска промяна на мача с Ботев, "сините" фенове с гневна позиция
 От следващите 5 мача на Ботев само два ще са в почивен ден
 ПФК Ботев: Безумно решение на БФС!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: