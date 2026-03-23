Ръководството на Ботев Пловдив вече е уредило наследник на временния треньор Лъчезар Балтанов
, който така или иначе няма лиценз да води тима в Първа лига, пише "Мач Телеграф".
"Жълто-черните" са се разбрали със Станислав Генчев
, който към днешна дата е треньор на Локомотив София. Този треньорски трансфер ще се осъществи или тези дни, за да се използва паузата в първенството, или в края на сезона.
Самият Станислав Генчев
е отказал моментално да поеме Ботев Пловдив, защото не иска да плаща компенсация на Локомотив София. Наставникът има договор със столичните "железничари" за още един сезон, но е готов да го прекъсне по взаимно съгласие, ако и в "Надежда" са съгласни.
Според запознати, благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов
иска да върне Генчев на "Колежа", след като е останал много доволен от работата на треньора в Крумовград през сезон 2023/24, където Филипов беше една от водещите фигури в клуба.
Ако назначението на Станислав Генчев
се осъществи до края на сезона, той ще стане петият треньор на тима през кампанията. Ботев Пловдив беше воден в началото от Николай Киров
, но Белия остана само за 9 мача. След него за временен наставник беше назначен Иван Цветанов
(6 срещи). После дойде Димитър Димитров
, но и Херо не остана дълго на "Колежа" - 6 двубоя. Лъчезар Балтанов
също до момента води тима в 6 срещи.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.