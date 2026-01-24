ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Лошо време провали предвидената за днес контрола на Ботев
Автор: Стойчо Генов 10:43Коментари (0)361
©
Контролната среща между Ботев (Пловдив) и украинския Оболон се отложи, потвърдиха от жълто-черния клуб.

Причината за това решение е непрестанният дъжд, който наводни терена в Анталия, където трябваше да се проведе спарингът.
Още по темата: общо новини по темата: 682
23.01.2026
23.01.2026
23.01.2026
23.01.2026
23.01.2026
22.01.2026
предишна страница [ 1/114 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов: Плащам заплата и осигуровки на Око-Флекс, очаквам наказания от ФИФА за него и ПФК Левски
 Ботев избра Даниел Наумов, за да презентира следващия си мач
 Големият шеф на Ботев плътно до отбора, проследи и днешната тренировка
 Попето: Много ми се иска двама футболисти на Ботев да пробият в Европа
 Крило на Лудогорец тренира с Ботев, но двата клуба все още не обявяват трансфера
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: