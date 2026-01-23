Крило на Лудогорец тренира с Ботев, но двата клуба все още не обявяват трансфера

© Крилото Емерсон Родригес вече е в лагера на Ботев (Пловдив) в турския курорт Анталия. Колумбиецът идва при "канарчетата" като преотстъпен от Лудогорец. До момента обаче двата клуба не са обявили трансфера на 25-годишния футболист.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че финансовият благодетел на жълто-черните Илиян Филипов разкри какво е състоянието на нападателя, когато направи обстоен анализ на представянето на отбора в контролата срещу косовския Дреница.



"Емерсон Родригес не взе участие в контролата поради грипно заболяване в предишните дни и тренираше на облекчен режим с Жоку и Калу", написа бизнесменът.



Южноамериканецът не успя да се наложи при разградчани след пристигането си от Интер Маями в началото на миналата година. През този сезон той има на сметката си повече мачове за дубъла – 9 с два гола, отколкото за първия тим на орлите, за който записа осем срещи във всички турнири, реализирайки едно попадение и две асистенции. Родригес бе спряган за трансфер в родната Колумбия, но в крайна сметка ще остане в България.



До момента Ботев се подсили с петима нови футболисти, но и си върна нападателя Алекса Мараш. Другите нови са Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн и Карлос Алгара.