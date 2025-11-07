ФИФА наложи нова забрана на Ботев след още едно загубено дело в съда

© Ботев (Пловдив) е получил нова забрана от ФИФА за картотекиране на нови играчи. Санкцията е входирана вчера и наказанието е за забрана за картотекиране на нови състезатели за три последователни трансферни прозореца.



От ФИФА не дават публично сведения за причината за наказанието, но със сигурност вече са уведомили "жълто-черните", уточнява "Спортал". От ПФК Ботев все още не са излезли с някаква официална позиция по темата.



Проверка на Plovdiv24.bg установи, че най-вероятно става въпрос за загубено дело срещу Madenat Alamal Football Club за бившия футболист на "канарите" Точукво Ннади. Изслушването пред Спортния арбитражен съд (CAS) бе на 30 септември и до момента се очакваше окончателното решение.



Припомняме, че само преди 2 седмици ФИФА наложи забрана на ПФК Ботев да регистрира нови футболисти в рамките на три трансферни прозореца заради друго загубено дело - за нападателя Абдулайе Траоре. От "жълто-черния" клуб трябва да платят по това дело 240 000 евро.