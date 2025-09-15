ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: Жалко! Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:37 / 15.09.2025Коментари (1)568
©
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив реагира на последователните позиция на Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, както и на Обединени фракции "Бултрас".

"Жълто-черният" клуб използва официалната си страница във Фейсбук, за да се обърне към всички привърженици на отбора.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на ПФК Ботев:

Скъпи привърженици на най- стария футболен клуб в България,

Нашият любим клуб отново преминава през изключително тежки времена. Въпреки усилията, които всекидневно полагаме, наследството, оставено от предишния собственик, продължава да тежи върху Ботев.

Всички виждаме къде се намираме в класирането и как това боли всяко жълто-черно сърце. Знаем – трудно е за всички, и ще бъде трудно още дълго време. Но нека никой не забравя:

Преди едва 76 дни Ботев бе на прага да изчезне от футболната карта. Ако тогава не бяха предприети решителни действия, днес нашият клуб щеше да бъде само част от историята – като поредния фалирал български отбор.

Жалко е, че дори в този момент, когато борбата е за оцеляване, се намират хора, които поставят личните си интереси и финанси пред тези на клуба. Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти“, а днес внасят интриги и лъжи, вместо да помогнат. Поканихме ги на срещи – те отказаха или просто не им беше позволено от зависимостите, в които се намират.

И тук е редно да зададем и един ясен въпрос: Какъв е точно казусът с магазина, който е собственост на клуба? В тези тежки времена парите от него трябва ли да отиват в нечий джоб, вместо обратно в Ботев?

Но Ботев е по-голям от всичко това.

Призоваваме всички истински ботевисти:

Обединете се!

Подкрепяйте отбора!

Бъдете на стадиона и заедно да градим новото бъдеще!

Не забравяйте девиза:

"За Ботев – всичко! От Ботев – нищо!“

Не позволявайте да ви използват! Ако имате въпроси, идвайте, говорете с нас, обсъждайте открито. Ако някой иска да поеме управлението – вратата е отворена. Веднага ще предадем не само ръководството, но и всички дългове на клуба.

Изборът е ваш:

С Ботев, или с медийката, която обслужва по-малкия отбор на Пловдив.

Да бъдем единни – за да има Ботев!
Още по темата: общо новини по темата: 374
15.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
предишна страница [ 1/63 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Гърчете се я собствените си л@йна и не намесвайте Локомотив, ние сме достатъчно културни, за да не се занимаваме с такива малки хора като вас.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Бултрасите: Мълчахме, търпяхме и подкрепяхме! Ставахме за смях ден след ден, но времето за оправдания отмина
 Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули
 Кметът: Днес имах рядката чест да застана до двамата Големи!
 Емоционални кадри от "Колежа" за 70-годишния юбилей на Зико
 "Тема спорт": Томаш, Любо Пенев и Ясен Петров сред предложените на Ботев за нов треньор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: