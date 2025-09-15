ПФК Ботев: Жалко! Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

© Ръководството на ПФК Ботев Пловдив реагира на последователните позиция на Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, както и на Обединени фракции "Бултрас".



"Жълто-черният" клуб използва официалната си страница във Фейсбук, за да се обърне към всички привърженици на отбора.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на ПФК Ботев:



Скъпи привърженици на най- стария футболен клуб в България,



Нашият любим клуб отново преминава през изключително тежки времена. Въпреки усилията, които всекидневно полагаме, наследството, оставено от предишния собственик, продължава да тежи върху Ботев.



Всички виждаме къде се намираме в класирането и как това боли всяко жълто-черно сърце. Знаем – трудно е за всички, и ще бъде трудно още дълго време. Но нека никой не забравя:



Преди едва 76 дни Ботев бе на прага да изчезне от футболната карта. Ако тогава не бяха предприети решителни действия, днес нашият клуб щеше да бъде само част от историята – като поредния фалирал български отбор.



Жалко е, че дори в този момент, когато борбата е за оцеляване, се намират хора, които поставят личните си интереси и финанси пред тези на клуба. Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти“, а днес внасят интриги и лъжи, вместо да помогнат. Поканихме ги на срещи – те отказаха или просто не им беше позволено от зависимостите, в които се намират.



И тук е редно да зададем и един ясен въпрос: Какъв е точно казусът с магазина, който е собственост на клуба? В тези тежки времена парите от него трябва ли да отиват в нечий джоб, вместо обратно в Ботев?



Но Ботев е по-голям от всичко това.



Призоваваме всички истински ботевисти:



Обединете се!



Подкрепяйте отбора!



Бъдете на стадиона и заедно да градим новото бъдеще!



Не забравяйте девиза:



"За Ботев – всичко! От Ботев – нищо!“



Не позволявайте да ви използват! Ако имате въпроси, идвайте, говорете с нас, обсъждайте открито. Ако някой иска да поеме управлението – вратата е отворена. Веднага ще предадем не само ръководството, но и всички дългове на клуба.



Изборът е ваш:



С Ботев, или с медийката, която обслужва по-малкия отбор на Пловдив.



Да бъдем единни – за да има Ботев!