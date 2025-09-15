ИЗПРАТИ НОВИНА
Бултрасите: Мълчахме, търпяхме и подкрепяхме! Ставахме за смях ден след ден, но времето за оправдания отмина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:28 / 15.09.2025Коментари (1)497
©
Обединени фракции "Бултрас" също излязоха с доста остра позиция в официалната си страница във Фейсбук, коментирайки сегашната ситуация в Ботев (Пловдив).

Малко по-рано своята позиция представиха на обществеността и от Клуб на привържениците на Ботев Пловдив.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на "жълто-черните" фенове от "Бултрас":

Мълчахме, търпяхме и подкрепяхме.

В следствие на сложната ситуация, в която бяхме попаднали като фенове на най-стария отбор в България и реалната опасност да не стартираме в "Ефбет футболна лига“, ние запазихме търпение и подкрепяхме всяко едно действие на новото ръководство, водено от г-н Илиян Филипов.

Мълчахме и за скандалните хора, които го обкръжаваха и други които бяха връщани в Клуба след предни живуркания. Вместо да получим една професионална визия, подхождаща за Клуб като нашия, ние ставахме за смях ден след ден, резултатите на терена също допринесоха за това. Времето за оправдания отмина, нека се поеме отговорности и Клубът да се върне там където му е мястото.

Търпяхме и една добре скалъпена и нагла кражба на нашата идентичност и независимост, като фенове - марката "Бултрас“ и помещенията, които стопанисвахме и се грижихме. По най-грозния и подъл начин те ни бяха отнети.

За да не пречим и да усложняваме обстановката при прехвърлянето на акциите, ние запазихме търпение и мълчание, но атаките срещу нас не спираха. Лични нападки по телефони, списъци в районни, посочване на лица и много други опити да бъдем смачкани и накарани да мълчим.

Всяко действие срещу някой от нас го приемаме като атака срещу всички нас. Запомнете без нас, Клубът губи идентичността си. Фенове и Клуб винаги сме били заедно и в добро, и в лошо. Винаги заедно сме излизали срещу проблемите и сме ги решавали. Винаги заедно сме били срещу враговете ни. А сега Вие се отричате от нас и ни пренебрегвате. Ние, обединени фракции "Бултрас“ ще отговорим адекватно срещу всичко и всички, бъдете сигурни, няма да се предадем или продадем!
