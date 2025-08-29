© виж галерията Новите фланелки в три цвята вече са в клубния магазин. Това заявиха от ПФК Ботев и публикуваха кадри с тениските.



"Вземи своята тениска в жълто, бордо или черно. Очаквайте скоро още артикули в магазина на “Колежа" и онлайн", добавиха още от "жълто-черния" клуб.