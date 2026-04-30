Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи доста емоционално обръщение към всички приятели и привърженици на отбора, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът не скри, че този път е напълно откровен и разказа за трудностите, пред които се е изправил, поемайки издръжката на клуба. Филипов отново използва личния си профил във Фейсбук и призна, че ПФК Ботев е с огромен дълг и той не може да бъде погасен само от един човек или от няколко фирми.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на Илиян Филипов:

Приятели, ботевисти,

Ще бъда напълно откровен с вас. Не съм собственик на Ботев. Не съм взел акции от клуба. Но поех отговорност. Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев. Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб.

Днес Ботев е различен. Има финансова дисциплина. Всички в клуба получават заплатите си навреме. Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата.

Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата.

Но истината е една:

Оставен ни бе огромен дълг. Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми. Затова Ботев има нужда от всички нас.

От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон. Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба.

Призовавам всеки, който обича Ботев:

Купете билет за мача. Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет. Подкрепете клуба и с нашите артикули.

Това не е помощ за мен. Това е подкрепа за Ботев. Аз ще продължа да давам всичко от себе си. Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.

Само заедно.