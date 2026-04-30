Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи доста емоционално обръщение към всички приятели и привърженици на отбора, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът не скри, че този път е напълно откровен и разказа за трудностите, пред които се е изправил, поемайки издръжката на клуба. Филипов отново използва личния си профил във Фейсбук и призна, че ПФК Ботев е с огромен дълг и той не може да бъде погасен само от един човек или от няколко фирми.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на Илиян Филипов:
Приятели, ботевисти,
Ще бъда напълно откровен с вас. Не съм собственик на Ботев. Не съм взел акции от клуба. Но поех отговорност. Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев. Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб.
Днес Ботев е различен. Има финансова дисциплина. Всички в клуба получават заплатите си навреме. Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата.
Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата.
Но истината е една:
Оставен ни бе огромен дълг. Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми. Затова Ботев има нужда от всички нас.
От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон. Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба.
Призовавам всеки, който обича Ботев:
Купете билет за мача. Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет. Подкрепете клуба и с нашите артикули.
Това не е помощ за мен. Това е подкрепа за Ботев. Аз ще продължа да давам всичко от себе си. Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.
Само заедно.
Квото Такоа
преди 7 мин.
Че кой те кара да взимаш фалирала фирма и после да ревеш колко ти е тежко?!
спортклуб
преди 1 ч. и 23 мин.
Купи билет, спаси папагал
канара от изгрев бойс
преди 1 ч. и 54 мин.
Вай, вай.. Саде Ботев саде бай Илиан..
adg
преди 2 ч. и 1 мин.
Пеевски е намалил бюджета на половина. Яко го е закъсал. Дари ДМС Пеевски 1912. Купи билет
