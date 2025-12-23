ПФК Ботев пусна в продажба три вида клубни карти

© За трети пореден сезон ПФК Ботев Пловдив предоставя на своите фенове клубни карти. Ценните пластики вече са в продажба, като можете да ги закупите от фен магазина на стадион "Христо Ботев“ и онлайн.



Новите клубни карти запазват миналогодишната си ценова схема, като са налични в три варианта – VIP, 1912 и Канарче. Те дават достъп до ексклузивни събития, новини и интервюта, уточниха от клуба. Всеки притежател може да се възползва от множество намаления в клубните магазини и партньорските мрежи.



През 2026 година се навършват 150 години от гибелта на клубния патрон Христо Ботев. Нашият клуб е горд да носи името на един от най-великите българи и през настоящия сезон ликът му стои на билетите за най-красивия български стадион.



Именно поради тази причина част от приходите от продажбата на клубни карти ще бъдат дарени за кампания, свързана с великия поет и революционер. В хода на годината ще бъде направена анкета към вас, феновете, и вие ще решите къде да се изразходят събраните средства.



ПФК Ботев Пловдив предприе коренна промяна по отношение клубните карти, които вече няма да са сезонни, а на годишна база – от 1 януари 2026 година до 31 декември 2026 година.



Ето и различните видове клубни карти:



"VIP“ клубна карта – 120 лева / 61.35 евро



Персонализирана клубна карта;



20% отстъпка за сезонна карта;



15% отстъпка за физическите магазини на Ботев;



10% отстъпка за Corner bar 1912;



Специални отстъпки в партньорските вериги;



Достъп до ексклузивни събития, новини и интервюта.



"1912“ клубна карта – 60 лева / 30.68 евро



Персонализирана клубна карта;



10% отстъпка за сезонна карта;



10% отстъпка за физическите магазини на Ботев;



10% отстъпка за Corner bar 1912;



Специални отстъпки в партньорските вериги;



Достъп до ексклузивни събития, новини и интервюта.



"Канарче“ клубна карта – 19.12 лева / 9.78 евро



Персонализирана клубна карта;



10% отстъпка за физическите магазини на Ботев;



10% отстъпка за Corner bar 1912;



Специални отстъпки в партньорските вериги;



Достъп до ексклузивни събития за деца;



Стикери.