Филипов съкратил над 100 служители за 3 месеца в Ботев, ежедневно идват писма за запори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:40Коментари (0)524
Сериозна чистка на служители е настъпила в Ботев (Пловдив) в последните три месеца или откакто реално Илиян Филипов стана финансов благодетел на клуба. Над 100 човека са били освободени вече.

До лятото е имало 178 служители на щат, а сега са останали 71! Новото ръководство на Ботев е преценило, че това е сериозно разхищение на средства и излишно раздуване.

Вследствие на тези радикални промени, в клуба ежедневно идвали писма за запори – за дължими суми на хора от предишното ръководство, към футболисти, агенти, контрагенти и прочие, съобщава "Тема спорт“. Илиян Филипов вече алармира на няколко пъти за този процес със запор на сметки на Ботев вследствие на предишното ръководство.
