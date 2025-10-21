Филипов съкратил над 100 служители за 3 месеца в Ботев, ежедневно идват писма за запори

© Сериозна чистка на служители е настъпила в Ботев (Пловдив) в последните три месеца или откакто реално Илиян Филипов стана финансов благодетел на клуба. Над 100 човека са били освободени вече.



До лятото е имало 178 служители на щат, а сега са останали 71! Новото ръководство на Ботев е преценило, че това е сериозно разхищение на средства и излишно раздуване.



Вследствие на тези радикални промени, в клуба ежедневно идвали писма за запори – за дължими суми на хора от предишното ръководство, към футболисти, агенти, контрагенти и прочие, съобщава "Тема спорт“. Илиян Филипов вече алармира на няколко пъти за този процес със запор на сметки на Ботев вследствие на предишното ръководство.