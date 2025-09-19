Киров продължава да тренира Ботев, от клуба нито дума за оставката му

© Отборът на Ботев Пловдив се подготвя за предстоящата визита на Септември в София. В първите дни от седмицата Николай Киров бе предвидил двуразови тренировки за “жълто-черните".



Това обявиха от клуба чрез официалната си страница във Фейсбук, където публикуваха и няколко снимки от тренировката.



От съобщението става ясно, че Николай Киров остава на поста си, без да се коментира неговата оставка, подадена след загубата от Монтана с 0:1.



От ПФК Ботев предпочетоха и да не коментират засега проведената в четвъртък вечерта между различните фенски организации среща, която бе организирана по идея на финансовия благодетел Илиян Филипов.



Днес и утре “канарчетата" ще тренират по веднъж на ден за сблъсъка в столичния квартал “Надежда", уточняват единствено от "жълто-черния" клуб в своето крако съобщение.