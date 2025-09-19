ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Киров продължава да тренира Ботев, от клуба нито дума за оставката му
Автор: Стойчо Генов 18:48Коментари (0)365
©
Отборът на Ботев Пловдив се подготвя за предстоящата визита на Септември в София. В първите дни от седмицата Николай Киров бе предвидил двуразови тренировки за “жълто-черните".

Това обявиха от клуба чрез официалната си страница във Фейсбук, където публикуваха и няколко снимки от тренировката.

От съобщението става ясно, че Николай Киров остава на поста си, без да се коментира неговата оставка, подадена след загубата от Монтана с 0:1.

От ПФК Ботев предпочетоха и да не коментират засега проведената в четвъртък вечерта между различните фенски организации среща, която бе организирана по идея на финансовия благодетел Илиян Филипов.

Днес и утре “канарчетата" ще тренират по веднъж на ден за сблъсъка в столичния квартал “Надежда", уточняват единствено от "жълто-черния" клуб в своето крако съобщение.
Още по темата: общо новини по темата: 383
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
предишна страница [ 1/64 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спрягаха го за заместник на Киров в Ботев, но го убедиха да се завърне за 4-и път в Лудогорец
 Ще има ли първа домакинска победа за сезона? Ботев пусна билетите за ЦСКА 1948
 БФС: Началният час на Ботев - Левски не подлежи на промяна, такива са изискванията на УЕФА
 Ботев привлича нападател, играл за последно в Уотфорд, но не стъпвал на терена повече от година
 Градев: В БФС важат други правила! За мача Ботев - Левски нямало как, но в Белгия може
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: