Илиян Филипов: Непрестанните декларации и разделение вкарват допълнително напрежение
Автор: Стойчо Генов 19:49
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи изявление чрез официалния клубен сайт. Бизнесменът се обърна към привържениците на отбора и призова за обща среща в четвъртък на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Изминаха близо три месеца, откакто стартирахме тежката и трудна задача по стабилизирането на нашия любим клуб. Ситуацията е тежка, усилията са ежедневни, а резултатите все още не са такива, каквито на всички ни се иска.

И докато на терена нещата не зависят от всички нас, не така стои случващото се извън него. Непрестанните декларации и разделение вкарват допълнително напрежение и в без това тежката ситуация.

Затова аз и моят екип взехме категорично решение – Това не може да продължава! Всички ние сме наясно, че ако отбор и публика не са едно цяло – нищо добро не ни чака.

Именно поради тази причина призовавам на среща в четвъртък (18.09) от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев“ представители на: Обединени фракции Bultras, Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, Фен-клуб Ботев 1912, Сдружение ПФК Ботев и Фондация "Жълто и Черно".

Време е всички заедно да тръгнем в общата цел за по-доброто бъдеще на Ботев Пловдив. Аз и моят екип допускаме грешки, както всички хора допускат такива, но когато има грешка – има и прошка.

Нека всички заедно върнем Ботев на мястото, което заслужава! Без повече декларации, без излишни разделения!

С уважение,

Илиян Филипов
Съвсем точно: безкрайните селски декларации на селския анцуг ПлейнЪ доказаха, че 1912 селянки са с ДНК на подлоги. Плащайте си на анцуга и тихо в Маноле насрани на 69.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
