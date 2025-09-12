ИЗПРАТИ НОВИНА
Николай Киров подаде оставка, спомена за психологически товар върху играчите
Автор: Стойчо Генов 22:29Коментари (3)1765
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Ботев (Пловдив) остана без треньор! Досегашният наставник Николай Киров подаде оставка след поражението от Монтана с 0:1.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, след последния съдийски сигнал имаше мощни освирквания от феновете и скандирания "оставка".

"Аз съм отговорен човек и ще си поема моята отговорност. Когато един отбор не върви, когато е последен в класирането, винаги е виновен треньорът. Такава ми е съдбата... Както искате го разбирайте това. Какво значи да поема отговорност? Не мисля, че има нужда от допълнителен въпрос на тази тема", започна Николай Киров на пресконференцията след злополучния двубой с Монтана.

Още когато поех Ботев, знаех, че ще е трудно. Но поех този риск, защото бях длъжен да го направя при отправената ми покана. Сега и да правя някакви изводи - мисля, че няма смисъл, да навлизаме в някакви коментари. Много трудности имахме, както при селекцията, така и при създаването на новия отбор. Но аз казах на състезателите да се успокоят, да не ги е страх да играят футбол, защото могат. Винаги треньорът е виновен, но въпросът е те да се успокоят.

Винаги има психологически товар в клуб, който е с много привърженици. Това е неимоверно. И винаги съм го споделял. Ще бъдат притиснати, независимо срещу кой играят и къде са в класирането. Но най-вероятно ще го разберат. Нека си проведа разговора с г-н Филипов, няма никакъв смисъл от допълнително уточнение", завърши Николай Киров, който отказа да коментира напускането на капитана Ивелин Попов.

Белия не е никакъв тренер. Неможе да нареди играчите, както трябва на терена, немогат да се пласират..Правят нападения към тъча а не към наказателното на гостите..Въобще е пълна трагедия. Какво ги учи на тренировки незнам , но просто не става за тренер този човек.
0
 
 
9:0, 6:0, Пета, горкия и на него не му е лесно!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
