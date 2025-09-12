© Plovdiv24.bg виж галерията Отборът на Ботев (Пловдив) остана без треньор! Досегашният наставник Николай Киров подаде оставка след поражението от Монтана с 0:1.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, след последния съдийски сигнал имаше мощни освирквания от феновете и скандирания "оставка".



"Аз съм отговорен човек и ще си поема моята отговорност. Когато един отбор не върви, когато е последен в класирането, винаги е виновен треньорът. Такава ми е съдбата... Както искате го разбирайте това. Какво значи да поема отговорност? Не мисля, че има нужда от допълнителен въпрос на тази тема", започна Николай Киров на пресконференцията след злополучния двубой с Монтана.



Още когато поех Ботев, знаех, че ще е трудно. Но поех този риск, защото бях длъжен да го направя при отправената ми покана. Сега и да правя някакви изводи - мисля, че няма смисъл, да навлизаме в някакви коментари. Много трудности имахме, както при селекцията, така и при създаването на новия отбор. Но аз казах на състезателите да се успокоят, да не ги е страх да играят футбол, защото могат. Винаги треньорът е виновен, но въпросът е те да се успокоят.



Винаги има психологически товар в клуб, който е с много привърженици. Това е неимоверно. И винаги съм го споделял. Ще бъдат притиснати, независимо срещу кой играят и къде са в класирането. Но най-вероятно ще го разберат. Нека си проведа разговора с г-н Филипов, няма никакъв смисъл от допълнително уточнение", завърши Николай Киров, който отказа да коментира напускането на капитана Ивелин Попов.



