Мъри предложил на Херо трима от Гьозтепе - един от първия тим и двама от дубъла?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:52
©
Бившият треньор на Ботев (Пловдив) Станимир Стоилов ще помага на настоящия наставник Димитър Димитров за селекцията в "жълто-черния" клуб. Мъри е препоръчал трима играчи на Гьозтепе, които Херо може да привлече при "канарчетата".

Хасковският специалист, който в момента е начело на хита в турския елит, е бил категоричен, че въпросните футболисти ще паснат на философията на наставника на жълто-черните.

Става въпрос за един състезател от първия тим на клуба от Измир и двама от дубъла – краен защитник, дефанзивен халф и нападател, твърди "Тема Спорт“. Според изданието се очаква в първите дни на 2026 година да има яснота около привличането на въпросните състезатели.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, Херо ще може да прави зимна селекция, след като Ботев изплати вече всички суми, заради които ФИФА наложи общо 4 забрани за картотекиране на нови попълнения.
0
 
 
Стоян канара приготви казана за варене на катрана.
+1
 
 
Само резаци, ще паснат идеално за потъмнелия Ботев хахахахахаха ....Какво ви причинихме само с една ПЕТА, а кънариее?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
