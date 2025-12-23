Илиян Филипов с голяма новина за ботевистите: Тежко е, когато плащаш кражбите на други хора

© Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов съобщи голяма новина за привържениците на отбора.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от клуба.



❗️Пожелание към феновете на ПФК Ботев Пловдив



Скъпи жълто-черни сърца,пожелаваме на всички вас весели празници, много здраве, спокойствие и топлина в домовете ви.



С радост ви информираме, че днес ПФК Ботев изплати към всички контрагенти задължения в точен размер на 1 482 484.80 лв, които до този момент блокираха възможността за трансфери. Така всички ще посрещнем предстоящите празници със спокойствие, сигурност и увереност.



Даваме пълна възможност на нашия специалист и старши треньор Димитър Димитров-Херо да вземе необходимите решения и да картотекираме футболистите, които според него ще помогнат на отбора. Вярваме му и сме убедени, че ще върне Ботев там, където му е мястото.



Наистина е тежко, когато плащаш грешките и кражбите на други хора, но точно тези изпитания ни правят по-силни, по-единни и по-решителни. Ние няма да се откажем и ще продължим да градим Ботев с чест, прозрачност и отговорност.



Нека през новата година бъдем заедно на нашия красив стадион!Да загърбим всички разногласия и да работим заедно за доброто и бъдещето на нашия любим клуб Ботев Пловдив.



Ботев е над всичко и над всички. 🟡⚫