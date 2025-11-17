ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Едни говорят, други работят! Време е за характер и победи!
Автор: Стойчо Генов 20:37Коментари (2)326
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов направи любопитен коментар чрез своя личен профил във Фейсбук, видя Plovdiv24.bg.

Конкретният повод за реакцията на бизнесмена и днешното сключване на 2-годишен договор с новия треньор на представителния отбор Димитър Димитров - Херо.

Към коментара си Филипов публикува и снимка, на която е той, Херо, клубната легенда Петър Зехтински, както и изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на ПФК Ботев Илко Копарански.

Plovdiv24.bg публикува коментара на Илиян Филипов без редакторска намеса:

Едни говорят, други работят.

Нека пожелаем на любимия ни клуб много успехи с Димитър Димитров - Херо!

Време е за работа, характер и победи. Напред, Ботев!
Ти говориш най-много палячо. Всеки ден ревеш за нещо. Женчо!
преди 14 мин.
0
 
 
Още 20 хвърлени бутилки и сте шампоани! Саде бай Плейнчо , саде Херу.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
