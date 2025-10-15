ПФК Ботев с молба и въпрос към Гонзо

© Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до Българския футболен съюз, с което изразява готовност стадион "Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.



Ето какво гласи позицията на "жълто-черния“ клуб:



Уважаеми господин Иванов,



Обръщаме се към Вас с молба и въпрос, който вълнува не само нашия клуб, но и всички истински почитатели на българския футбол.



Каква е причината мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години да не се провеждат на най-красивия и модерен стадион в страната – стадион "Христо Ботев“ в Пловдив?



Вярваме, че именно младите "лъвове“ заслужават да играят пред пълни трибуни, в атмосфера, която вдъхновява и ги кара да се гордеят, че защитават националната фланелка. За съжаление, сегашните домакинства се играят на стадиони, които не отговарят на съвременните стандарти и често остават празни – без онази енергия и подкрепа, която само българските фенове могат да дадат.



Пловдив е футболната столица на България – град, в който любовта към играта се усеща във въздуха.



Стадион "Христо Ботев“ не е просто спортно съоръжение – той е символ на страст, вярност и модерното лице на българския футбол.



ПФК Ботев Пловдив изразява своята пълна готовност да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор и да окаже пълно съдействие за организацията и провеждането им.



Вярваме, че с общи усилия можем да превърнем всеки мач на нашите млади национали в истински футболен празник – такъв, какъвто България заслужава.



С уважение и вяра в бъдещето на българския футбол,



ПФК Ботев Пловдив