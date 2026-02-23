© Plovdiv24.bg виж галерията Капитанът на Ботев Николай Минков бе избран за Играч на мача при победата над Лудогорец с 2:1. Минков поведе своите, отбелязвайки първия гол в двубоя.



Ето какво заяви той след края на срещата на стадион "Христо Ботев":



Първо искам да благодаря на всички, които са гласували за мен за тази награда. Доста трудна седмица за нас. Първенството не започна по най-добрия начин. Стигна се до раздяла с Димитър Димитров - Херо, който е изключителен специалист.



Трябваше да се вдигнем по най-бързия начин. Радвам се, че го направихме срещу много силен отбор като Лудогорец. Пожелавам им успех в четвъртък срещу Ференцварош.



С Лъчо Балтанов - първо сме играли заедно с него и аз го познавам много добре. Той е изключителен характер. Може би вкара малко повече агресия и характер в отбора. Само здраво стъпили на терена и с борбена игра можем да излезем от трудната ситуация. Още в петък имаме труден двубой.



В клуб като Ботев въобще не трябва да се говори за борба за оцеляване. Нашата цел е да се класираме между 5-о и 8-мо място. Вярваме и ще направим всичко възможно да я постигнем.



