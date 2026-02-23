ИЗПРАТИ НОВИНА
Минков: В клуб като Ботев въобще не трябва да се говори за борба за оцеляване
Автор: Стойчо Генов 20:29Коментари (2)328
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Капитанът на Ботев Николай Минков бе избран за Играч на мача при победата над Лудогорец с 2:1. Минков поведе своите, отбелязвайки първия гол в двубоя.

Ето какво заяви той след края на срещата на стадион "Христо Ботев":

Първо искам да благодаря на всички, които са гласували за мен за тази награда. Доста трудна седмица за нас. Първенството не започна по най-добрия начин. Стигна се до раздяла с Димитър Димитров - Херо, който е изключителен специалист.

Трябваше да се вдигнем по най-бързия начин. Радвам се, че го направихме срещу много силен отбор като Лудогорец. Пожелавам им успех в четвъртък срещу Ференцварош.

С Лъчо Балтанов - първо сме играли заедно с него и аз го познавам много добре. Той е изключителен характер. Може би вкара малко повече агресия и характер в отбора. Само здраво стъпили на терена и с борбена игра можем да излезем от трудната ситуация. Още в петък имаме труден двубой.

В клуб като Ботев въобще не трябва да се говори за борба за оцеляване. Нашата цел е да се класираме между 5-о и 8-мо място. Вярваме и ще направим всичко възможно да я постигнем.

baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 41 мин.
0
 
 
Не искам да се връщам назад, но тоя мач с Херо нямаше как да го вземем! Само БОТЕВ!
