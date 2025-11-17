Какалов: При Киров след 60-ата минута футболистите не можеха да ходят! Херо ще направи нова селекция през зимата

© Бившият нападател на Ботев (Пловдив) Георги Какалов е убеден, че новият наставник на отбора Димитър Димитров ще го води нагоре. Какалов се надява също, че след зимната пауза капитанът Тодор Неделев ще е съвсем различен играч и ще се доближи до най-добрите си дни.



"На първо време Херо ще вдигне самочувствието на играчите, а и с времето нивото на тима. Неговото идване е правилно решение, тъй като той е доказан специалист и пипа с твърда ръка. Не съм съгласен с тези, които казват, че използва стари методи и се е поизморил за футбола. Той все още носи в себе си същия хъс, футболът му е ясен и ще е пределно мотивиран да се докаже с нов клуб", заяви за nostrabet.com Георги Какалов.



"Ще има коренна промяна в играта на Ботев, но феновете му трябва да са търпеливи, тъй като във футбола не се случват чудеса, а и е много трудно да се стикова чисто нов отбор, какъвто е Ботев. Сега до Нова година е важно колкото се може повече точки да се спечелят, и вече през зимата ще има нова селекция, която Херо ще си я направи. Той ще има също време да подготви играчите и да проведе пълноценнна подготовка, за да изглежда Ботев както трябва", допълни бившият нападател.



"Тук е важно да отбележа, че Иван Цветанов се справи отлично и свърши полезна работа. Той обича футбола и е всеотдаен, но повече обича детско-юношеския футбол, и това е причината да не продължи. Ако при Николай Киров след 60-ата минута футболистите не можеха да ходят по терена, сега Ботев е доста по-подготвен и постига резултати. Вижда се, че чисто физически "канарчетата“ се съживяват, и дават битка на противника. Докато преди това бързо отпадаха“.



"Радващо е също, че всички в Ботев работят в правилната посока, от първия до последния човек в клуба, и за мен е вън от съмнение, че ще направят най-доброто, за да изглежда Ботев, такъв какъвто ни се иска на мен и привържениците. Знаете, през какви изпитания премина клубът през лятото. Смяната на собствеността, перипети, ще се даде клуба, няма да се даде. Това бе шок за всеки един ботевист. Но Ботев се стабилизира и тепърва ще става по-силен и по-продуктивен“.



Според Какалов изключително трудната програма на "жълто-черните“ в оставащите четири шампионатни двубоя от 2025-а не е повод за притеснение. Ботев гостува на ЦСКА и приема Черно море, а след това играе с Арда в Кърджали и Локомотив в София.



"Срещу тези съперници може да се играе футбол, а на Ботев му е по-лесно срещу по-силните да играе, отколкото срещу отбори от по-ниско ниво. Защото срещу тези, които се борят да оцелеят и са ниско в класирането, изключвам Арда, тъй като при тях спадът е временен, те се затварят и гледат да накъсват играта. А Ботев на този етап има сериозен проблем как да пробие сгъстена защита. За това нещо се работи в тренировъчния процес – когато се изправиш срещу такъв противник, как да имаш идея да преодоляваш сериозен блок, в който полузащитниците и защитата са дълбоко прибрани.



Ботев в момента няма много такива идеи и креативност, но Херо ще коригира тази слабост. Иначе зная, че феновете на Ботев са взискателни към Тодор Неделев. Той се опитва, старае се, но не му спори играта. Тошко обаче ще се върне в един момент, той ще е друг играч напролет, след като направи една добра подготовка и около него има и нови попълнения. Когато обаче оценяваме Неделев, никога не бива да забравяме, че премина през тежка травма, която оставя отпечатък върху психиката.



Отделно той изгуби и игрова практика в Лудогорец, той като играеше рядко, но пред него има още години във футбола, и зная, че ще бъде основна фигура в родния си клуб.



На мен обаче са ми интересни и други изпълнители, които очаквам да имат голямо влияние върху играта на Ботев. Започвам с Армстронг Око-Флекс. Нападател със сериозен потенциал, който в един момент ще заиграе доста по-силно. Оджо Ейбрахам също е добър футболист. Неговата черна работа не се вижда, но той покрива голям периметър. Това момче е само на 18 години, и има още да се развива. Като цяло Оджо ми наподобява на Джеймс Етоо.



Да не забравя и Франклин Маскоте. Има страхотна физика и правилни движения, и дано успява да бележи повече занапред“, завърши Георги Какалов.