Ръководството на ПФК Ботев използва днес официалната клубна страница във Фейсбук, за да призове привържениците към подкрепа в предстоящото гостуване на ЦСКА 1948.Двубоят от 25-ия кръг на Първа лига е в неделя от 15,15 часа на стадиона в Бистрица.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:Следва гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица.Продължават записванията за организираната екскурзия на цена от 5 евро в клубния фен магазин.Билетите за мача се продават онлайн в Eventim на цена 8 евро.Пропуски ще бъдат налични и на каса пред гостуващия сектор в деня на мача.Когато сме заедно - Ботев е по-силен!