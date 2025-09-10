ИЗПРАТИ НОВИНА
Филипов: Треньорът не е виновен за състоянието на отбора, трябват му минимум 6 месеца
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов потвърди днес твърдата си подкрепа към треньора на отбора Николай Киров, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Бизнесменът изтъкна, че един наставник трябва да има поне 6 месеца на разположение, за да се види дали той отговаря на критериите.

Ето какво каза Филипов по темата на днешната си пресконференция на стадион "Христо Ботев":

Николай Киров има договор за две години в Ботев Пловдив. Избрахме заедно 16 футболисти в рамките на два месеца. Има дошли преди 5 дни. Не мисля, че този човек е виновен за състоянието на отбора. Всеки разумен човек го знае. Един треньор трябва да има минимум 6 месеца, за да се види дали отговаря на критериите. Николай Киров има пълното ми доверие. Мачът с Монтана ни е като финал, за мен е финал, трябват ни 3 точки. За мен всеки мач е финал. Казах им да не мислят за втори мач, а за следващия само“, заяви Филипов.

Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на финансовия благодетел на ПФК Ботев!

