Той е вече в Пловдив! Ботев обявява до часове исторически трансфер

© Ботев Пловдив в следващите часове трябва да финализира исторически за клуба трансфер. "Жълто-черните" са близо до привличането на ирландския футболист Армстронг Око-Флекс от Цюрих. 23-годишното ляво крило е пристигнал в Пловдив.



Според Transfermarkt неговата пазарна стойност е 400 хиляди евро.



Око-Флекс има договор с Цюрих до 2027 година и не е ясно дали Ботев Пловдив ще плати трансферна сума на швейцарския отбор за играча или сделката ще има различни параметри.



Трансферът на Око-Флекс на "Колежа“ ще бъде с историческо значение за "канарчетата“, тъй като той ще се превърне в първия ирландски футболист в историята на Ботев Пловдив, твърди dsport.



Армстронг Око-Флекс няма мачове за Цюрих през настоящия сезон, а последният му мач за швейцарския тим е бил на 13 май.



В своята кариера Око-Флекс е преминал през Суонси, отбора на Уест Хем до 21 години, както и през академията на Селтик.