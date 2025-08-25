ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Той е вече в Пловдив! Ботев обявява до часове исторически трансфер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:49Коментари (0)1724
©
Ботев Пловдив в следващите часове трябва да финализира исторически за клуба трансфер. "Жълто-черните" са близо до привличането на ирландския футболист Армстронг Око-Флекс от Цюрих. 23-годишното ляво крило е пристигнал в Пловдив.

Според Transfermarkt неговата пазарна стойност е 400 хиляди евро.

Око-Флекс има договор с Цюрих до 2027 година и не е ясно дали Ботев Пловдив ще плати трансферна сума на швейцарския отбор за играча или сделката ще има различни параметри.

Трансферът на Око-Флекс на "Колежа“ ще бъде с историческо значение за "канарчетата“, тъй като той ще се превърне в първия ирландски футболист в историята на Ботев Пловдив, твърди dsport.

Армстронг Око-Флекс няма мачове за Цюрих през настоящия сезон, а последният му мач за швейцарския тим е бил на 13 май. 

В своята кариера Око-Флекс е преминал през Суонси, отбора на Уест Хем до 21 години, както и през академията на Селтик.
Още по темата: общо новини по темата: 314
25.08.2025
23.08.2025
23.08.2025
22.08.2025
20.08.2025
18.08.2025
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Янис Карабельов влезе, вкара гол и спаси Партизан от загуба
 ПФК Ботев продаде 2695 абонаментни карти и обяви 15% отстъпка от цената
 "Канарите" вкараха 6 на Хебър в контрола на стадион "Христо Ботев"
 ПФК Ботев: Задължения над 8 млн. лв. бяха натрупани умишлено от предишното ръководство
 Изненада! Душан Керкез привлече в ЦСКА бивш футболист на Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: