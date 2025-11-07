ИЗПРАТИ НОВИНА
След екшъна на "Лаута": Ботев засилва контрола на стадиона с над 250 камери и 2 дрона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:18Коментари (0)525
© Plovdiv24.bg
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив повишава нивото на сигурност на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, обявиха от клуба.

На всички домакински срещи над 250 камери ще следят за сигурността преди, по време и след мачовете на "канарчетата“.

30 от камерите са с лицево разпознаване, а за по-висока сигурност два дрона ще следят за нарушители.

ПФК Ботев Пловдив напълно вярва на своите привърженици и ги призовава да не се поддават на провокации от трети лица, завършва съобщението на "жълто-черния" клуб.
