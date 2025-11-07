41 години от грандиозната победа на Тракия с 2:0 над Байерн

© 7 ноември 1984 година ще остане завинаги сред най-светлите дати в славната история на Ботев Пловдив. Преди 41 години на този ден “жълто-черните", играещи тогава под името Тракия, записват грандиозен успех с 2:0 над немския колос Байерн Мюнхен.



Попаденията в мача бележат Атанас Пашев и Костадин Костадинов, а “канарчетата" до такава степен демонстрират превъзходството си, че след края на двубоя капитанът на баварците Клаус Аугенталер сваля лентата от ръката си и я подарява на своя колега Петър Зехтински.



Осъзнавайки, че само късметът е спасил подопечните му от разгром в Пловдив, треньорът на гостите Удо Латек наказва футболистите си с наказателни обиколки на терена, а вратарят Пфаф получава от наставника си бутилка шампанско за това, че е спасил отбора си от погром, отбелязва официалният сайт на Ботев.



Двубоят Тракия - Байерн е 1/8-финален реванш от турнира за КНК и се играе пред пълни трибуни на стадион "9 септември". Тракия отпада от надпреварата, тъй като губи в първия двубой в Мюнхен с 1:4.