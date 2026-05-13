Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов беше до болка откровен пред привържениците на отбора. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да направи доста емоционален коментар и ретроспекция на периода, през който той управлява клуба, видя Plovdiv24.bg.

Клубният шеф заяви, че чете абсолютно всички коментари в социалната мрежа и по форумите, като предупреди феновете, че тези неща се четат от футболистите на отбора и техните семейства и естествено - оказват сериозно влияние.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Ботевисти,

Никой не търси оправдания за нищо. Аз поех ангажимент пред всички вас и го изпълних - Ботев ще бъде в efbet Лига и през следващия сезон.

Виждам какво се пише по форумите. Виждам и хората, които независимо от победа или загуба стоят зад клуба си. Всеки има право на мнение - това е нормално. Но “съветници" във Facebook колкото искате.

Нека си припомним фактите.

Първо Ники Киров беше “перфектният избор". След пет мача започнаха плюнките. А малцина оцениха, че този човек застана до Ботев в най-трудния момент и има огромна заслуга клубът да не изпадне.

След това дойде Иван Цветанов - отново еуфория, отново хвалби… до първата загуба. И пак започнаха нападките.

Направихме и невъзможното да привлечем голямо име като Димитър Димитров - Херо. Човек, който помогна много на клуба и към когото винаги ще имам огромно уважение. Да, не се получи така, както всички искахме. Но никой няма право да плюе по името му. Защото именно той помогна да бъдат привлечени качествени футболисти като Закария, Чимезе, Браян Хейн, Меоти, Алгара, Едсон и Педро Игор.

И въпреки всичко плюенето не спря

После дойде Лъчо Балтанов - доказан Ботевист, човек, който живее и гори с Ботев. След първите мачове всички призовавахте Лъчо да остане треньор. Днес за някои той вече е “най-черният".

Истината е друга. Лъчо е мъжко момче и винаги ще бъде част от Ботев. И докато аз управлявам клуба, ще му помагаме да се развива като треньор.

Относно финансовото състояние на клуба - нека също говорим с факти.

Спомнете си времена, в които заплатите в клуба се плащаха месеци по-късно. Спомнете си и какви дългове наследихме. Над 60% от тях вече са погасени.

Нека погледнем и статистиката:

Сезон 2020/21 – 10 място

Сезон 2021/22 – 3 място

Сезон 2022/23 – 10 място

Сезон 2023/24 – 9 място, спечелена Купа

Сезон 2024/25 – 6 място

Това са резултатите при предишното ръководство.

Всички знаем как тогава се плащаха заплатите и колко струваше тази Купа - близо 9 милиона, които днес всички заедно изплащаме.

И въпреки това в момента Ботев има петия най-голям бюджет за заплати в efbet Лига - след Лудогорец, ЦСКА, Левски и ЦСКА 1948.

Базата в Коматево беше заварена в потресаващо състояние. За ДЮШ дори не ми се говори. Възстановихме всички терени. Изградихме осветление на още три тренировъчни игрища. Започнахме да връщаме идентичността и нормалността в клуба. Но и това бързо се забравя.

Аз винаги ще търпя градивна критика. Всеки има право да каже мнение. Но нека хората, които имат готови решения, дойдат и ги обсъдим като Ботевисти. Защото е лесно да плюеш като хамалин по групите. Трудното е да носиш отговорност и да работиш всеки ден за Ботев.

И не забравяйте нещо много важно - нашите футболисти и техните семейства четат вашите коментари. Те виждат обидите, нападките и омразата. А това няма как да не влияе психически. После всички се питаме защо липсва увереност на терена. Футболистите също са хора. Те имат семейства, деца и близки, които страдат, когато ежедневно четат какво се пише за тях.

И накрая - един призив

Ако обичате този клуб истински, подкрепяйте го не само в хубавите моменти, а и в трудните. Защото Ботев никога не е бил само победи и празненства. Ботев е вярност, характер и общност.

Само заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.